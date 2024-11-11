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Россия начинает экономить на войне: эксперт объяснил, что на это указывает

Понедельник 11 ноября 2024 20:01
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Россия начинает экономить на войне: эксперт объяснил, что на это указывает Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Россия начинает экономить на войне против Украины. В частности, оккупанты увеличили использование ударных дронов "Шахед" и его дешевые аналоги, а также ракет Х-69.

Об этом YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации, заместитель Генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Возможности запускать крылатые ракеты у них есть, но они используют "Шахеды", создают имитационные цели, чтобы нагрузить наши силы ПВО. О чем это говорит? О том, что Россия начинает экономить на войне", - сказал Хриплинский.

Он отметил, что россияне также активно используют ракеты Х-69. Это говорит о том, что Россия понимает, что использовать стратегические бомбардировщики с привлечением ракет, которые могут лететь на 4 тысячи километров, это дорогостоящий ресурс.

"Тем более что он нужен для РФ в случае, если на самом деле будет Третья мировая, когда нужно будет бить по США, по Европе, по "центрам принятия решений", как они любят говорить. Поэтому надо понять, что РФ пытается сейчас сэкономить и потому мы видим увеличение ударных дронов типа "Шахед", аналогов - герберов, или вообще непонятных беспилотников из фанеры", - добавил эксперт.

Обстрел Украины 11 ноября

В ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 74 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Также оккупанты запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 дронов в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

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