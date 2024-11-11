Россия начинает экономить на войне: эксперт объяснил, что на это указывает

Россия начинает экономить на войне против Украины. В частности, оккупанты увеличили использование ударных дронов "Шахед" и его дешевые аналоги, а также ракет Х-69.

"Возможности запускать крылатые ракеты у них есть, но они используют "Шахеды", создают имитационные цели, чтобы нагрузить наши силы ПВО. О чем это говорит? О том, что Россия начинает экономить на войне", - сказал Хриплинский.

Он отметил, что россияне также активно используют ракеты Х-69. Это говорит о том, что Россия понимает, что использовать стратегические бомбардировщики с привлечением ракет, которые могут лететь на 4 тысячи километров, это дорогостоящий ресурс.

"Тем более что он нужен для РФ в случае, если на самом деле будет Третья мировая, когда нужно будет бить по США, по Европе, по "центрам принятия решений", как они любят говорить. Поэтому надо понять, что РФ пытается сейчас сэкономить и потому мы видим увеличение ударных дронов типа "Шахед", аналогов - герберов, или вообще непонятных беспилотников из фанеры", - добавил эксперт.