Серед останніх прикладів ворожих ударів у відомстві назвали повторну атаку на завод "Олейна" у Дніпрі, знищення виробництва компанії "Королівський смак" на Кіровоградщині та пошкодження резервуарів із 8 500 тоннами олії на підприємстві Kernel.

У Міноборони також наголосили, що роботу харчових підприємств зупиняють і обстріли енергетичної та водної інфраструктури, що разом є елементами цілеспрямованої політики терору проти цивільного населення.

У відомстві підкреслили, що напади на цивільні об’єкти та використання голоду як методу війни заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Фото: ворог посилив удари по харчових заводах і складах України (t.me/ministry_of_defense_ua)

Нагадаємо, що раніше джерела в Головному управлінні розвідки попереджали, що Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості України.

Ці плани стали черговим етапом повітряного терору з боку країни-агресора.