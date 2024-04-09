Росія почала втрачати під час запуску свої найкращі ракети, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, на фотографіях із відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, що впали в поле в Саратовській області на півдні Росії. Спочатку вважалося, що це частини українського дрону, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

За даними британської розвідки, ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети KODIAK, запущеної в напрямку України раніше цього ранку. Саратовська область є відомим стартовим майданчиком для бомбардувальників російської дальньої авіації та базою аеродрому Енгельс, де базуються кілька бомбардувальників.

"AS-23a KODIAK - найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км. Його широко використали проти України, востаннє він був націлений на енергетичну інфраструктуру по всій країні. Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспіх задовольнити вимоги війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Ракетні удари

Нагадаємо, за даними ГУР, російська армія під час масованих ударів по енергетиці України використала ракети, виготовлені останнім часом. За оцінками, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

Росія використовує нову тактику для ударів з енергетики. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни знизили інтервал між ударами та комбінують різні засоби поразки у залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинджалів".