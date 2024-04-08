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У ГУР повідомили, наскільки великих атак у Росії вистачить ракет

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 09:12
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У ГУР повідомили, наскільки великих атак у Росії вистачить ракет Фото: Ракетні удари по Україні можливі найближчими тижнями (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія під час масованих ударів по енергетиці України використовувала ракети, виготовлені останнім часом. Найближчими тижнями можлива ще одна чи дві атаки.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Financial Times.

"Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені", - сказав Черняк.

За його оцінками, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

При цьому він зазначив, що Росія, як і раніше, використовує дрони у великих кількостях як більш дешевий спосіб вразити частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Росія використовує нову тактику для ударів з енергетики. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни знизили інтервал між ударами та комбінують різні засоби поразки у залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинджалів".

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

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