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Россия начала терять при запуске свои лучшие ракеты, - британская разведка

Фото: Россия потеряла при запуске ракету Х-101 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия потеряла при запуске свою лучшую ракету. Неисправность могла быть вызвана проблемами в производстве из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на фотографиях из открытых источников от 31 марта видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге России. Первоначально предполагалось, что это части украинского дрона но более тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).

По данным британской разведки, весьма вероятно, что обломки образовались в результате неисправности ракеты KODIAK, запущенной в направлении Украины ранее этим утром. Саратовская область является известной стартовой площадкой для бомбардировщиков российской дальней авиации и базой аэродрома Энгельс, где базируются несколько бомбардировщиков.

"AS-23a KODIAK - лучший в России высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 км. Его широко использовали против Украины, в последний раз он был нацелен на энергетическую инфраструктуру по всей стране. Весьма вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и спешка удовлетворить требования войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Ракетные удары

Напомним, по данным ГУР, российская армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. По оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов".

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