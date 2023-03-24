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Росія почала виробництво аналогів американських плануючих бомб, - Defense Express

Фото: американська плануюча бомба JDAM-ER (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Для ударів по Сумській області в ніч проти 24 березня РФ використовувала свої аналоги американських плануючих бомб JDAM-ER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як повідомляється, Defense Express з власних джерел отримав фото уламків, на яких можна упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року.

Зазначається, що аналог вперше застосували по окупованому Донецьку 12 березня, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста. А за інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER.

Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кілограмову фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема про це говорить форма крил, а також кріплення.

З огляду на фото, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і якщо вона складається лише з супутникової - реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб.

Також у Defense Express зазначили, що вкрай важливо дізнатися походження електронних компонентів, що, можливо, дозволить придушити канали їх постачання, визначити завод-виробник готового виробу, реальну складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва.

Зазначимо, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.

JDAM являє собою комплект із крил, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостового блоку, має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться і комп'ютер з навігаційним устаткуванням.

Бомби обладнані комплектом JDAM спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності, що забезпечує їм заявлену дальність дії у 28 кілометрів від точки скидання. Кругове імовірне відхилення показане на випробуваннях становить 11 метрів.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня війська РФ вдарили по території України ракетами, авіацією і дронами, а цілями ворога стали Одеська та Сумська області, а також Кривий Ріг.

У Сумській області внаслідок ворожих атак загинули дві людини, а ще 10 поранені.

Також відомо, що російські війська вночі запускали "Шахеди" з північно-східного напрямку. Ворог завдав ударів авіабомбами авіацією, яка злетіла з аеродромів Морозовськ (Ростовська область) і Ахтубінськ (Астраханська область).

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