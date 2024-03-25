Росія почала використовувати більше безпілотників на фронті, - голова Генштабу Естонії

Російські війська досягли невеликого прогресу на лінії фронту в Україні, оскільки у них більше артилерії і вони почали використовувати більше безпілотників на фронті.

Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що просування загарбників незначне, оскільки Україна добре діє в обороні.

"На боці (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна більше артилерії та снарядів для обстрілу українців. Ми також бачимо, що діяльність з експлуатації дронів більше не є монополією України, тобто противник теж освоїв цю гру. Ми бачимо і те, як Україна береже людей, як у безнадійній ситуації українська армія здає позиції, і як в обороні ллється кров", - заявив полковник.

Він також додав, що з початку повномасштабного вторгнення оборонна промисловість РФ істотно збільшила виробництво. Однак, на думку Ребо, всю економіку неможливо перетворити на економіку воєнного часу.

Полковник зазначив, що Росія докладає великих зусиль, прагнучи наростити виробництво дронів, водночас розвиваючи можливості для боротьби з українськими безпілотниками.