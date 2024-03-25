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Россия начала использовать больше беспилотников на фронте, - глава Генштаба Эстонии

Понедельник 25 марта 2024 09:40
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Россия начала использовать больше беспилотников на фронте, - глава Генштаба Эстонии Фото: начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку у них больше артиллерии и они начали использовать больше беспилотников на фронте.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что продвижение захватчиков незначительное, поскольку Украина хорошо действует в обороне.

"На стороне (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина больше артиллерии и снарядов для обстрела украинцев. Мы также видим, что деятельность по эксплуатации дронов больше не является монополией Украины, то есть противник тоже освоил эту игру. Мы видим и то, как Украина бережет людей, как в безнадежной ситуации украинская армия сдает позиции, и как в обороне льется кровь", - заявил полковник.

Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность РФ существенно увеличила производство. Однако, по мнению Ребо, всю экономику невозможно превратить в экономику военного времени.

Полковник отметил, что Россия прикладывает большие усилия, стремясь нарастить производство дронов, в то же время развивая возможности для борьбы с украинскими беспилотниками.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям в Донецкой области.

В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили три артиллерийских средства противника.

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