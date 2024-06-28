Росія почала використовувати багато дронів для розвідки, - Повітряні сили

"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - сказав речник.

Євлаш зазначив, що російські загарбники намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні. Після цього росіяни намагаються уразити їх балістичними ракетами чи керованими авіаційними.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу на півдні та сході України сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів. Серед них два ударні типу "Ланцет", а також розвідувальні Zala, SuperCam та "Орлан-10".

Тип ще одного розвідувального безпілотника, який знищили українські захисники, уточнюється.