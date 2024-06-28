Россия начала использовать много дронов для разведки, - Воздушные силы

"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", - сказал спикер.

Евлаш отметил, что российские захватчики пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. После этого россияне пытаются поразить их баллистическими ракетами или управляемыми авиационными.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на юге и востоке Украины силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских дронов. Среди них два ударных типа "Ланцет", а также разведывательные Zala, SuperCam и Орлан-10.

Тип еще одного разведывательного беспилотника, уничтоженного украинскими защитниками, уточняется.