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Росія почала вербувати ув'язнених жінок для війни проти України, - Генштаб

Фото: Росія почала вербувати ув'язнених жінок для війни проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Аби поповнити втрати, росіяни почали вербувати ув'язнених жінок. Перші близько 50 осіб вже були відправлені на проходження підготовки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ще в січні ЗСУ знищили 77% завербованих "Вагнером" зеків.

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