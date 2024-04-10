Росія почала продавати нафту Urals на чверть дорожче за цінову стелю, - Bloomberg

Видання пише, що офіційні особи США відстежують зростання цін і пояснюють його ширшою геополітичною динамікою. Bloomberg зазначає, що нафту Urals відвантажують із портів Балтійського та Чорного морів.

Згідно з правилами, будь-яка західна компанія, що бере участь у транспортуванні російської нафти, має отримати спеціальний документ, який підтверджує, що вартість вантажу становить не більше 60 доларів за барель.

Американський чиновник заявив, що обмеження цін на нафту, як і раніше, дає очікуваний ефект, зменшуючи суму грошей, яку Кремль отримує від її продажу. За його словами, це обмеження змушує РФ продавати сировину через "тіньовий флот" Росії.

"США планують продовжувати застосовувати обмеження, запроваджуючи санкції щодо суден, які працюють у "тіньовому флоті", але не робитимуть цього у відповідь на будь-які конкретні рухи ринку", - повідомив виданню чиновник на умовах анонімності.

Що кажуть у Єврокомісії

Представник Європейської комісії заявив, що блок усвідомлює ризик обходу цінового обмеження і має намір зробити кроки, які позбавлять Росію доходів, одночасно підтримуючи стабільність глобального енергетичного ринку.

ЄС також постійно переглядає існуючі заходи щодо забезпечення дотримання обмеження і запобігання його порушення або обходу.

За словами представника, останній пакет санкцій блоку був спрямований на посилення дотримання обмежень.

Який ефект приносять санкції

У матеріалі зазначено, що РФ несе великі витрати на перевезення, які безпосередньо пов'язані з санкціями, що передбачає певний вплив на Кремль.

"Крім того, доставка в Азію значно дорожча, ніж у Європу - основний ринок Росії до початку війни. Усе це призводить до падіння експортних цін", - пише Bloomberg.

Коли справа доходить до транспортування вантажів марки Urals з Балтійського порту до Індії або Китаю, то санкції збільшують вартість доставки на 7,12 і 8,79 долара за барель відповідно.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Нещодавно чиновник Мінфіну США повідомляв, що члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.