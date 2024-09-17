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Росія почала платити Китаю за військові товари криптовалютою

Росія, Вівторок 17 вересня 2024 15:02
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Росія почала платити Китаю за військові товари криптовалютою Фото: Москва платить Китаю криптовалютою за військові товари (
Автор: Олександр Білоус

Російська влада почала переводити торгівлю з Китаєм у криптовалюту. До першої групи імпортерів, яким дозволили розраховуватися в цифрових валютах за китайські товари, увійшли виробники електроніки та кілька банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости".

За словами одного з джерел видання, насамперед влада відбирала компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, які можуть застосовуватися у військових цілях. Саме в таких імпортерів раніше виникли найбільші труднощі з платежами до банків Китаю та інших країн.

Розрахунки будуть проводитись в експериментальному правовому режимі (ЕПР).

Поправки про розрахунки у криптовалюті щодо зовнішньоторговельних контрактів набули чинності з 1 вересня. Також зміни дозволяють проводити біржові торги криптовалютою під наглядом центробанку.

Водночас партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брісов заявив, що спроби використати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі транзакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко приведе експеримент російської влади до фіаско.

Тому ЕПР має бути суворо орієнтований на види діяльності, які не підпадають під секторальні санкції, і на роботу з країнами, які не вводили обмеження проти Росії, сказав експерт.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенгберг заявив, що Китай став вирішальним фактором , що сприятиме війні Росії проти України. За його словами, Китай – це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російські сировинні компанії, які намагаються проводити фінансові операції з китайськими колегами, почали використовувати криптовалюту та бартер.

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