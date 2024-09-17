ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия начала платить Китаю за военные товары криптовалютой

Россия, Вторник 17 сентября 2024 15:02
UA EN RU
Россия начала платить Китаю за военные товары криптовалютой Фото: Москва платит Китаю криптовалютой за военные товары (
Автор: Александр Белоус

Российские власти начали переводить торговлю с Китаем в криптовалюту. В первую группу импортеров, которым разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники и несколько банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

По словам одного из источников издания, в первую очередь власти отбирали компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях. Именно у таких импортеров до этого возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.

Расчеты будут проводиться в экспериментальном правовом режиме (ЭПР).

Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вступили в силу с 1 сентября. Также изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором центробанка.

В то же время партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов заявил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это достаточно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско.

Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, не вводившими ограничения против России, заключил эксперт.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенгберг, заявил, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. По его словам, Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские сырьевые компании, пытающиеся проводить финансовые операции с китайскими коллегами, начали использовать криптовалюту и бартер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Российская Федерация
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией