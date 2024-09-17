Россия начала платить Китаю за военные товары криптовалютой

Российские власти начали переводить торговлю с Китаем в криптовалюту. В первую группу импортеров, которым разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники и несколько банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ведомости ".

По словам одного из источников издания, в первую очередь власти отбирали компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях. Именно у таких импортеров до этого возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.

Расчеты будут проводиться в экспериментальном правовом режиме (ЭПР).

Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вступили в силу с 1 сентября. Также изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором центробанка.

В то же время партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов заявил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это достаточно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско.

Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, не вводившими ограничения против России, заключил эксперт.