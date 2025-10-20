Росія почала атакувати вузли постачання газу в міста, - Міненерго

"Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт", - сказав він.

За його словами, ці об'єкти не є стратегічними. "Але все рівно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше", - додав заступник міністра енергетики.

Колісник повідомив зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.

Імпорт газу

Колісник заявив, Україна має намір імпортувати значні обсяги газу.

"Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є ціль змістити його імпортом", - сказав він.

Заступник міністра заявив, що "ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що лише за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються".

Колісник повідомив, Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку. Це плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.