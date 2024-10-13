UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія побоялася проводити військові навчання у Чорному морі, - британська розвідка

Фото: РФ провела перші за два роки морські навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у вересні організувала перші за два роки морські навчання. Але Москва побоялася проводити навчання у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

З 10 до 16 вересня російський флот провів масштабні стратегічні навчання "Океан-24". Навчання були проведені після дворічної паузи.

До вторгнення в Україні у 2022 році Росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні були скасовані через війну в Україні.

Британська розвідка вважає, що навчання "Океан-24" були спробою РФ продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну. РосЗМІ стверджують, що у навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч солдатів. Навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

У Міноборони Британії вважають, що Росія сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти участь у навчання.

"У Чорному морі не було жодної активності "Океан-2024", найімовірніше, через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року", - йдеться у зведенні.

 

Втрати російського флоту

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 28 військових кораблів, а також один підводний човен.

Українські захисники зменшують російський флот у Чорному та Азовському морях завдяки морським дронам та вогневим засобам вітчизняного виробництва. Зокрема, у квітні 2022 року українським військовим вдалося потопити ракетний крейсер "Москва". Він був флагманом Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні