Россия побоялась проводить военные учения в Черном море, - британская разведка

С 10 по 16 сентября российский флот провел масштабные стратегические учения "Океан-24". Учения были проведены после двухлетней паузы.

До вторжения в Украину в 2022 году Россия проводила ежегодные учения с участием всех своих вооруженных сил, но последние были отменены из-за войны в Украине.

Британская разведка считает, что учения "Океан-24" были попыткой РФ продемонстрировать потенциал и состоятельность, несмотря на войну. РосСМИ утверждают, что в учениях приняло участие более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тысяч солдат. Учения проводились в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

В Минобороны Британии считают, что Россия сильно преувеличила эти цифры, поскольку в настоящее время есть только около 300 кораблей, готовых принять участие в учениях.

"В Черном море не было никакой активности "Океан-2024", вероятнее всего, из-за атак со стороны Украины в первых шести месяцах 2024 года", - говорится в сводке.