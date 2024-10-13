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Россия побоялась проводить военные учения в Черном море, - британская разведка

Фото: РФ провела первые за два года морские учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в сентябре организовала первые за два года морские учения. Но Москва побоялась проводить учения в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

С 10 по 16 сентября российский флот провел масштабные стратегические учения "Океан-24". Учения были проведены после двухлетней паузы.

До вторжения в Украину в 2022 году Россия проводила ежегодные учения с участием всех своих вооруженных сил, но последние были отменены из-за войны в Украине.

Британская разведка считает, что учения "Океан-24" были попыткой РФ продемонстрировать потенциал и состоятельность, несмотря на войну. РосСМИ утверждают, что в учениях приняло участие более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тысяч солдат. Учения проводились в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

В Минобороны Британии считают, что Россия сильно преувеличила эти цифры, поскольку в настоящее время есть только около 300 кораблей, готовых принять участие в учениях.

"В Черном море не было никакой активности "Океан-2024", вероятнее всего, из-за атак со стороны Украины в первых шести месяцах 2024 года", - говорится в сводке.

 

Потери российского флота

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 28 военных кораблей, а также одну подлодку.

Украинские защитники уменьшают российский флот в Черном и Азовском морях благодаря морским дронам и огневым средствам отечественного производства. В частности, в апреле 2022 года украинским военным удалось потопить ракетный крейсер "Москва". Он был флагманом Черноморского флота РФ.

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