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Росія планувала вбивство Каспарова та Пономарьова у США, - El Mundo

17:49 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія планувала вбивство Каспарова та Пономарьова у США, - El Mundo Фото: Гаррі Каспаров (Getty Images)
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Російські спецслужби впродовж кількох місяців готували вбивства відомих опозиціонерів Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова та Володимира Кара-Мурзи на території США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За даними видання, замахи розроблялися одразу проти кількох російських діячів. Пономарьова та Каспарова планували вбити безпосередньо у США - останньому через реальну загрозу життю надали офіційну охорону.

Третю потенційну жертву мали ліквідувати у столиці Литви - Вільнюсі. Зловмисники планували її зарізати або облити бензином та підпалити.

Окрім цього, серед цілей російських спецслужб опинилися соратник Каспарова Іван Тютрін та башкирський активіст Руслан Габбасов. Вербування виконавців розпочалося у 2025 році, а за здійснення вбивства пропонували 25 000 доларів.

Викриття мережі кілерів у США

Раніше Міністерство юстиції США повідомило про викриття диверсійної групи. Організація вербувала людей для стеження, вбивств та здійснення диверсій у країнах, які є союзницями України.

Організаторами осередку виявилися колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмеєв, який у молодості працював із російським диктатором Володимиром Путіним, та його син Кирило - діючий офіцер ФСБ.

До виконання завдань також залучили двох громадян Куби та одного венесуельця. Усі фігуранти наразі переховуються на території РФ.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив про висунення звинувачень кільком громадянам Росії, яких, за його словами, пов’язують із російською розвідкою.

Їм інкримінують фінансування тероризму та змову з метою організації вбивств у різних країнах світу.

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