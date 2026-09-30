Росія планувала вбивство Каспарова та Пономарьова у США, - El Mundo

Російські спецслужби впродовж кількох місяців готували вбивства відомих опозиціонерів Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова та Володимира Кара-Мурзи на території США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

За даними видання, замахи розроблялися одразу проти кількох російських діячів. Пономарьова та Каспарова планували вбити безпосередньо у США - останньому через реальну загрозу життю надали офіційну охорону.

Третю потенційну жертву мали ліквідувати у столиці Литви - Вільнюсі. Зловмисники планували її зарізати або облити бензином та підпалити.

Окрім цього, серед цілей російських спецслужб опинилися соратник Каспарова Іван Тютрін та башкирський активіст Руслан Габбасов. Вербування виконавців розпочалося у 2025 році, а за здійснення вбивства пропонували 25 000 доларів.

Викриття мережі кілерів у США

Раніше Міністерство юстиції США повідомило про викриття диверсійної групи. Організація вербувала людей для стеження, вбивств та здійснення диверсій у країнах, які є союзницями України.

Організаторами осередку виявилися колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмеєв, який у молодості працював із російським диктатором Володимиром Путіним, та його син Кирило - діючий офіцер ФСБ.

До виконання завдань також залучили двох громадян Куби та одного венесуельця. Усі фігуранти наразі переховуються на території РФ.