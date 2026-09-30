Россия планировала убийство Каспарова и Пономарева в США, - El Mundo

Российские спецслужбы несколько месяцев готовили убийства известных оппозиционеров Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и Владимира Кара-Мурзы на территории США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

По данным издания, покушения разрабатывались сразу против нескольких российских деятелей. Пономарева и Каспарова планировали убить непосредственно в США - последнему из-за реальной угрозы жизни предоставили официальную охрану.

Третью потенциальную жертву должны были ликвидировать в столице Литвы - Вильнюсе. Злоумышленники планировали его зарезать или облить бензином и поджечь.

Кроме того, среди целей российских спецслужб оказались соратник Каспарова Иван Тютрин и башкирский активист Руслан Габбасов. Вербовка исполнителей началась в 2025 году, а за совершение убийства предлагали 25 000 долларов.

Разоблачение сети киллеров в США

Ранее Министерство юстиции США сообщило о разоблачении диверсионной группы. Организация вербовала людей для слежки, убийств и диверсий в странах, которые являются союзницами Украины.

Организаторами ячейки оказались бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, в молодости работавший с российским диктатором Владимиром Путиным, и его сын Кирилл - действующий офицер ФСБ.

К выполнению задач также были привлечены двое граждан Кубы и один венесуэльец. Все фигуранты скрываются на территории РФ.