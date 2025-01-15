Росія планувала повітряний терор не лише проти Польщі, а й світових авіаліній, - Туск

За його словами, було зафіксовано акти саботажу, які є версією війни, що Росія проголосила всьому цивілізованому світу, а не тільки України. На його думку, такі дії РФ також вимагають спільних дій.

"Польща відіграє ключову роль проти тих саботажів і диверсій, які мають місце не тільки на польській території. Деякі акти саботажу РФ чи підготування до диверсії були в країнах. Інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор і не тільки проти Польщі, а також проти авіаліній на цілому світі", - заявив Туск.

Невідомі дрони над військовими об'єктами в Європі

Варто зауважити, що у низці країн ЄС останнім часом неодноразово фіксували прольоти невідомих безпілотників над військовими об'єктами. Зокрема, у листопаді минулого року над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.

Також видання BILD повідомило, що у порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Корабель зайшов до німецького порту цього тижня.