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У порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем, - BILD

Субота 23 листопада 2024 15:39
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У порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем, - BILD Фото: після виявлення дрон полетів і зник із поля видимості (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цього тижня в Німеччині до гамбурзького порту зайшов британський авіаносець HMS Queen Elizabeth. У ніч на п'ятницю було зафіксовано, що за ним стежить невідомий розвідувальний дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Як пише видання, після прибуття корабля Бундесвер виставив охорону навколо причалу. Однак у ніч на 22 листопада поліція помітила, що біля авіаносця, довжина якого становить 284 метри, літає безпілотник розмірами 1,5х1,5 метра. Скоріше за все, як пише видання, це був розвідувальний дрон, який шпигував за авіаносцем.

Після цього Бундесвер увімкнув перешкодну радіостанцію типу HP-47, проте вона не допомогла. Незабаром безпілотник полетів у бік міста (дії відбуваються в Гамбурзі), потім розвернувся і зник із поля видимості. Внаслідок наземної перевірки нічого не виявлено, у цьому контексті вона була безуспішною.

Як наслідок, у Німеччині порушили кримінальну справу за статтею 109g Кримінального кодексу ФРН про зйомки, що загрожують безпеці.

Нагадаємо, що ще в липні 2021 року вже виникала подібна історія з цим британським авіаносцем. Зокрема, тоді військово-морські сили (ВМС) Британії вважали, що за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth стежив російський підводний човен. Це сталося, коли судно приходило в Середземне море.

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