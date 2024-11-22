Росія планувала на червень наступ на Суми та Харків: джерело в Генштабі розкрило деталі

Росія планувала на початку червня розпочати наступальну операцію для захоплення міст Харків та Суми. Але завдяки діям Сил оборони російський план провалився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова джерела в Генштабі ЗСУ.

Як розповіло джерело, росіяни завершили підготовку наступального плану наприкінці травня. Наступ мав відбуватися на Сумському та Харківському напрямку з 1 по 15 червня. Мета росіян полягала у захопленні усієї території Харківської та Сумської областей, включно з обласними центрами.

Для наступальної операції, за словами джерела, Росія планувала залучити два армійські корпуси та одну армію. Так, в район Бєлгорода окупанти перекинули близько 46 тисяч солдатів, на Сумський напрямок - 23 тисячі.

Згідно з російським планом, перший удар мав відбутися на Харківському напрямку, а через 3-4 дні наступ мав би початися вже на Сумському напрямку з просуванням вглиб території України.

Але, як зазначило джерело в Генштабі, завдяки інформації від розвідки Силам оборони вдалося завадити плану Росії. Так, декілька українських бригад були перекинуті до першої лінії оборони, а згодом - до державного кордону. Саме тоді росіяни і почали свій наступ, але не змогли прорватися далі першої лінії оборони.

Після того, як російська армія зав'язла у боях в Харківській області, російське командування зосередилось на Покровському і Курахівському напрямках.