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Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали

Харьков, Пятница 22 ноября 2024 21:00
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Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали Фото: в генштабе ВСУ раскрыли детали подготовки российского наступления на Сумы и Харьков (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

Россия планировала в начале июня начать наступательную операцию по захвату городов Харьков и Сумы. Но благодаря действиям Сил обороны российский план провалился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова источника в Генштабе ВСУ.

Как рассказал источник, россияне завершили подготовку наступательного плана в конце мая. Наступление должно было происходить на Сумском и Харьковском направлении с 1 по 15 июня. Цель россиян заключалась в захвате всей территории Харьковской и Сумской областей, включая областные центры.

Для наступательной операции, по словам источника, Россия планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию. Так, в район Белгорода оккупанты перебросили около 46 тысяч солдат, на Сумское направление - 23 тысячи.

Согласно российскому плану, первый удар должен был состояться на Харьковском направлении, а через 3-4 дня наступление должно было начаться уже на Сумском направлении с продвижением вглубь территории Украины.

Но, как отметил источник в Генштабе, благодаря информации от разведки Силам обороны удалось помешать плану России. Так, несколько украинских бригад были переброшены на первую линию обороны, а потом - к государственной границе. В это время россияне и начали свое наступление, но не смогли прорваться дальше первой линии обороны.

После того, как российская армия увязла в боях в Харьковской области, российское командование сосредоточилось на Покровском и Кураховском направлениях.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовила наступление на Сумы. И, по его словам, проведение Курской операции позволило устранить такую угрозу.

А в мае российская армия начала наступление на нескольких участках в Харьковской области. В частности, враг наступал в сторону Волчанска, но продвинуться дальше города ему не удалось. Там до сих пор идут ожесточенные бои, а город фактически стертый российскими ударами.

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Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали
Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали
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