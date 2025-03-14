Росія планує збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО, - ISW

У звіті зазначається, що 13 березня президенти Російської Федерації Володимир Путін та Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Москві та ратифікували двосторонній договір про гарантії безпеки між державами. Документ дозволяє Росії створювати військові бази та інфраструктуру на теренах Республіки Білорусь.

За підсумками зустрічі, Путін заявив, що договір про гарантії безпеки визначає взаємні союзницькі зобов'язання Росії та Білорусі щодо забезпечення оборони та безпеки з використанням "усього наявного арсеналу сил і засобів".

Путін також зазначив, що Росія розгорнула на білоруській території об'єднану регіональну групу військ, сучасні російські оборонні системи і тактичну ядерну зброю. За його словами, все це "надійно прикриває" західні кордони Білорусі та РФ.

"У 2021 році ISW прогнозував, що Росія може розгорнути постійну військову присутність у Білорусі, щоб посилити свою здатність загрожувати східному флангу НАТО. Інститут продовжує оцінювати, що Кремль використовує структуру Союзної держави для просування своїх стратегічних зусиль з де-факто анексії цієї країни", - йдеться у звіті.