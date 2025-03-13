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США подбають, щоб Росія не напала на союзників по НАТО, - Трамп

Вашингтон, Четвер 13 березня 2025 21:06
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США подбають, щоб Росія не напала на союзників по НАТО, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Побоювання європейських країн-членів НАТО про можливий напад Росії "необґрунтовані". США подбають, щоб Москва не зробила цього.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти запитали у Трампа про побоювання деяких союзників по НАТО з приводу можливої агресії Росії і про те, чи вважає він ці побоювання обґрунтованими.

"Ні, я думаю. Коли все закінчиться, все буде зроблено, вони (російські солдати - ред.) захочуть повернутися додому і відпочити", - вважає Трамп.

Президент США наголосив, що його країна подбає, щоб нападу на союзників по НАТО не сталося.

"Цього не очікується, але ми зробимо так, щоб цього не сталося", - додав він.

Можливість нападу Росії на НАТО

Нагадаємо, раніше Служба розвідки Міністерства оборони Данії повідомила про те, що Росія протягом кількох років буде готова до війни з НАТО.

Згідно зі звітом розвідки, Росія хоче воювати з Альянсом на рівних і для цього проводить реорганізацію Збройних сил.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно попереджав, що Росія може напасти на країни НАТО у 2029 або 2030 році.

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НАТО Російська Федерація Дональд Трамп
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