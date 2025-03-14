Росія планує збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО, - ISW
Росія, ймовірно, розмістить свої військові бази на теренах Республіки Білорусь. Це дозволить російській армії посилити військову присутність на східному фланзі НАТО, а також прискорити де-факто анексію Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що 13 березня президенти Російської Федерації Володимир Путін та Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Москві та ратифікували двосторонній договір про гарантії безпеки між державами. Документ дозволяє Росії створювати військові бази та інфраструктуру на теренах Республіки Білорусь.
За підсумками зустрічі, Путін заявив, що договір про гарантії безпеки визначає взаємні союзницькі зобов'язання Росії та Білорусі щодо забезпечення оборони та безпеки з використанням "усього наявного арсеналу сил і засобів".
Путін також зазначив, що Росія розгорнула на білоруській території об'єднану регіональну групу військ, сучасні російські оборонні системи і тактичну ядерну зброю. За його словами, все це "надійно прикриває" західні кордони Білорусі та РФ.
"У 2021 році ISW прогнозував, що Росія може розгорнути постійну військову присутність у Білорусі, щоб посилити свою здатність загрожувати східному флангу НАТО. Інститут продовжує оцінювати, що Кремль використовує структуру Союзної держави для просування своїх стратегічних зусиль з де-факто анексії цієї країни", - йдеться у звіті.
Ризик масштабної війни в Європі
У 2024 році низка військових розвідок європейських країн заявила про підготовку Російської Федерації до масштабного вторгнення у країни Північноатлантичного союзу (НАТО).
За даними данської розвідки, велика війна проти НАТО може початися впродовж кількох років. Для цього Кремль проводить реорганізацію Збройних сил РФ, щоб мати змогу воювати з Альянсом на рівних.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що РФ може атакувати країни НАТО у 2029-2030 році.
13 березня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зроблять усе, щоб не дозволити Росії напасти на союзників по Альянсу.
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