Россия планирует увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО, - ISW

Россия, вероятно, разместит свои военные базы на территории Республики Беларусь. Это позволит российской армии усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также ускорить де-факто аннексию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко встретились в Москве 13 марта и ратифицировали двусторонний договор между государствами о гарантиях безопасности. Документ позволяет России создавать военные базы и инфраструктуру на территории Республики Беларусь.

По итогам встречи, Путин заявил, что договор о гарантиях безопасности определяет взаимные союзнические обязательства России и Беларуси по обеспечению обороны и безопасности с использованием "всего имеющегося арсенала сил и средств".

Путин также отметил, что Россия развернула на белорусской территории объединенную региональную группу войск, современные российские оборонительные системы и тактическое ядерное оружие. По его словам, все это "надежно прикрывает" западные границы Беларуси и РФ.

"В 2021 году ISW прогнозировал, что Россия может развернуть постоянное военное присутствие в Беларуси, чтобы усилить свою способность угрожать восточному флангу НАТО. Институт продолжает оценивать, что Кремль использует структуру Союзного государства для продвижения своих стратегических усилий по де-факто аннексии этой страны", - говорится в отчете.