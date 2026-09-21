Росія планує випустити до 14 тисяч ракет "Дань-Т" у 2027 році, - джерела РБК-Україна

Що відомо про "Дань-Т"

За даними російського виробника, ракета "Дань-Т" запускається з літаків або гелікоптерів, оснащена реактивним двигуном і здатна долати сотні кілометрів на високій швидкості. Після пуску вона автономно йде до цілі. "Ростех" також заявляє про спеціальний режим польоту, який має ускладнювати виявлення та перехоплення боєприпаса засобами ППО.

Чому масовість - головний ризик

Найбільший ризик співрозмовники РБК-Україна бачать у потенційній масовості цього засобу: висока швидкість, велика дальність і можливість запускати такі боєприпаси тисячами обіцяють додати українській ППО ще одне навантаження - на додачу до "шахедів", крилатих та балістичних ракет.

Російські плани передбачають виробництво до двох тисяч "Дань-Т" до кінця цього року і до 14 тисяч - наступного.

На тлі яких інших загроз розглядають "Дань-Т"

Співрозмовники видання називають "Дань-Т" не єдиним новим засобом ураження, який турбує військових - в одному ряду з нею згадують і S8000 "Бандероль".

Водночас Україна вже входить у осінньо-зимовий період з дефіцитом ракет-перехоплювачів, зокрема PAC-3, необхідних для боротьби з балістикою, тоді як Росія одночасно наростила частку турбореактивних дронів в ударах – з кінця серпня вони становлять близько 50-60% атаки, а до листопада цей показник противник планує довести до 80%.