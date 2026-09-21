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Россия планирует выпустить до 14 тысяч ракет "Дань-Т" в 2027 году, - источники РБК-Украина

09:51 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Лев Шевченко
Фото: "Дань-Т" (росСМИ)

Москва планирует нарастить производство средства поражения "Дань-Т" до 14 тысяч единиц уже в следующем году, что вместе с "Шахедами" и крылатыми ракетами может создать дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Что известно о "Дань-Т"

По данным российского производителя, ракета "Дань-Т" запускается с самолетов или вертолетов, оснащена реактивным двигателем и способна преодолевать сотни километров на высокой скорости. После пуска она автономно идет к цели. "Ростех" также заявляет о специальном режиме полета, который должен затруднять обнаружение и перехват боеприпаса средствами ПВО.

Почему массовость - главный риск

Наибольший риск собеседники РБК-Украина видят в потенциальной массовости этого средства: высокая скорость, большая дальность и возможность запускать такие боеприпасы тысячами обещают добавить украинской ПВО еще одну нагрузку - в дополнение к "шахедам", крылатым и баллистическим ракетам.

Российские планы предполагают производство до двух тысяч "Дань-Т" к концу этого года и до 14 тысяч - в следующем.

На фоне каких других угроз рассматривают "Дань-Т"

Собеседники издания называют "Дань-Т" не единственным новым средством поражения, которое беспокоит военных - в одном ряду с ней упоминают и S8000 "Бандероль".

В то же время Украина уже входит в осенне-зимний период с дефицитом ракет-перехватчиков, в частности PAC-3, необходимых для борьбы с баллистикой, тогда как Россия одновременно нарастила долю турбореактивных дронов в ударах - с конца августа они составляют около 50-60% атаки, а к ноябрю этот показатель противник планирует довести до 8%.

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По оценке авиационного эксперта, директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, "Дань-Т" - это переработка учебной мишени-ракеты "Дань-М": из конструкции убрали парашют и линзу Люнеберга, получив условно крылатую ракету дальностью до 500 километров при пуске с самолетов типа Су-35 или около 250 километров - с наземных установок.

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