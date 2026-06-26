Росія планує провокації проти НАТО уже найближчим часом, - The Guardian

Що відомо про загрозу ескалації

Як написало видання, за даними розвідувальних джерел, Москва планує заходи, які не переростуть у повномасштабний напад, але стануть серйозним викликом для союзників. Зокрема, латвійська розвідка вже зафіксувала ознаки підготовки таких дій проти країн Балтії або Польщі.

Високопоставлене політичне джерело в іншій країні НАТО підтвердило, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати перевірити готовність США захищати найменших членів блоку - Естонію, Латвію та Литву.

Це відбувається на тлі труднощів, з якими стикається армія РФ під час вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також офіційно підтвердив побоювання союзників після саміту Східного флангу в Гданську.

"Ми також без винятку поділяємо думку, що ситуація дуже нестабільна, і в найближчі тижні та місяці можна очікувати різних видів ескалації. Ми хочемо підготуватися як група країн, які безпосередньо наражаються на цей ризик", - заявив Туск.

Формат можливих атак Росії

Аналітики зазначають, що через брак сил для відкриття другого фронту Кремль схиляється до гібридних сценаріїв. Латвійські спецслужби припускають застосування ракет або безпілотників, щоб змусити Захід припинити підтримку України.

Експерт з питань Росії аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз вважає, що Москва шукатиме способів змінити динаміку війни шляхом горизонтальної ескалації конфлікту на інші держави.

Західні військові чиновники пов'язують нервозність Кремля з успішними атаками українських дронів на об'єкти поблизу Москви та Санкт-Петербурга.