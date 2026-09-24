Росія планує провести аналог операції "Павутина" проти Іспанії, Франції та Італії, - ЗМІ

Згідно з даними ЦРУ, цього разу потенційними цілями для Росії можуть стати країни Середземномор'я. РФ може використовувати безпілотники, заховані всередині транспортних контейнерів. Запускати їх планують безпосередньо з моря.

Можливе виправдання такої ескалації Москва готує вже тривалий час. Як відомо, Кремль неодноразово скаржився, що передача Україні зброї, розвідувальної інформації та військових радників нібито перетворює західні держави на учасників війни та робить їх законними цілями.

Якими дронами РФ хоче вдарити по Європі цього разу

Найімовірніше, Росія застосує проти Іспанії, Франції чи Італії дрони "Гербера", якими щоденно тероризує Україну.

Що важливо розуміти, торговельне судно може перевозити одразу кілька таких безпілотників. Ба більше, їх запуск значно простіший, ніж використання більших "Шахедів" або "Геранів".

Якщо дрон запустять приблизно за 200-300 км від узбережжя, досягнення цілі може зайняти від 1 години 15 хвилин до двох годин залежно від його фактичної швидкості.

Через невелике корисне навантаження такий безпілотник навряд чи зможе зруйнувати великий об'єкт. Водночас він може спричинити пожежу, пошкодити обладнання або призвести до тимчасового закриття порту чи аеропорту. Це означає, що потенційні наслідки атаки можуть бути не лише фізичними, а й економічними та політичними.

Чому РФ планує атакувати саме Іспанії, Францію та Італію

Ці країни можуть розглядатися як потенційні цілі, зокрема через політичний контекст. У 2027 році там заплановані виборчі кампанії та вибори, а також діють радикальні політичні сили, які можуть використовувати суспільні страхи та втому від підтримки України.

Особливо у Франції та Італії, за словами джерел, є політичні сили та зв'язки, які можуть відповідати інтересам Кремля.

"Враження, якого хочуть росіяни, - це їхня власна "Павутина", - пояснило литовське джерело.