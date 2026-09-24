Россия планирует провести аналог операции "Паутина" против Испании, Франции и Италии, - СМИ

Центральное разведывательное управление США предупредило страны Европы, что Россия готовится провести против них аналог украинской операции "Паутина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
Согласно данным ЦРУ, в этот раз потенциальными целями России могут стать страны Средиземноморья. РФ может использовать беспилотники, спрятанные внутри транспортных контейнеров. Запускать их планируют прямо с моря.
Возможное оправдание такой эскалации Москва готовит уже длительное время. Как известно, Кремль неоднократно заявлял, что передача Украине оружия, разведывательной информации и военных советников якобы превращает западные государства в участников войны и делает их законными целями.
Скорее всего, Россия может применить против Испании, Франции или Италии дроны "Гербера", которыми ежедневно атакует Украину.
Что важно понимать: торговое судно может перевозить сразу несколько таких беспилотников. Более того, их запуск значительно проще, чем использование крупных "Шахедов" или "Гераней".
Если дрон запустят примерно в 200-300 км от побережья, достижение цели может занять от 1 часа 15 минут до двух часов в зависимости от его фактической скорости.
Из-за небольшой полезной нагрузки такой беспилотник вряд ли сможет разрушить крупный объект. В то же время он может вызвать пожар, повредить оборудование или привести к временному закрытию порта или аэропорта. Это означает, что потенциальные последствия атаки могут быть не только физическими, но и экономическими и политическими.
Эти страны могут рассматриваться как потенциальные цели, в частности, с учетом политического контекста. В 2027 году там запланированы избирательные кампании и выборы, а также действуют радикальные политические силы, которые могут использовать общественные страхи и усталость от поддержки Украины.
Особенно во Франции и Италии, по словам источников, существуют политические силы и связи, которые могут отвечать интересам Кремля.
"Впечатление, которое хотят россияне, - это их собственная "Паутина", - объяснил литовский источник.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Молдову несколько раз залетали дроны во время атаки РФ на Украину.
Кроме того, известно, что беспилотники также фиксировали в Румынии.