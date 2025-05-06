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Росія планує пропагандистські акції у США та Європі до "Дня перемоги", - ГУР

Фото: Росія планує пропагандистські акції у США та Європі до "Дня перемоги" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) активізовує мережу агентів з метою проведення пропагандистських акцій на території Європи та Америки з нагоди "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Прага, Чехія 

У Празі ворог готує мітинг "За востановление отношений с Россией" та акцію "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Заходи заплановані з 7 по 8 травня, а організатором є антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR". 

Під час заходу представники організації ходитимуть вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Зокрема заходи у країні, спрямованих на глорифікацію "Красной армии" запланували чеські комуністи. 

Софія, Болгарія 

Представники організації "Русский дом в Болгарии" 9 травня планують провести пропагандистську акцію "Георгиевская ленточка". 

Брюссель, Бельгія 

На 6 травня у Брюсселі "Русский дом" планує засісти за круглим столом, щоб обговорити боротьбу  проти "коричневой чумы ХХ века". 

Лондон, Британія 

У Лондоні ворог планує театралізоване відтворення подій 1945 року. 

Варшава, Польща 

У Польщі "Русский дом" готує акцію "Стена памяти". 

Бухарест, Румунія 

Російське посольство організовує покладання квітів "неизвестному солдату", щоб використати захід для пропагандистських промов. Зокрема у Румунії ворог намагається залучити широку аудиторію, у тому ж числі й дітей, до акції "Укрась свои окна символами победы". 

Верона, Італія  

"Русский дом" планує міжнародний форум "Память победителей". 

Торонто та Монреал, Канада 

У Торонто й Монреалі, а також інших великих містах Канади російські агенти впливу, що оформлені як громадська організації (ГО) "Бессмертный полк", планують провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом "Россия 1" музичному “бессмертном полку". 

Пропагандистські марші 

Пропагандистські марші "бессмертный полк" заплановані у передмісті: 

  • Вашингтона, США; 
  • Мюнхена, Німеччина; 
  • Торонто, Канада; 
  • Белграді, Сербія; 
  • Неаполі та Генуї, Італія; 
  • інших містах.  

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, чому 9 травня не є святом для України й звідки взагалі взявся "День перемоги".

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