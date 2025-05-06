Росія планує пропагандистські акції у США та Європі до "Дня перемоги", - ГУР

Російська Федерація (РФ) активізовує мережу агентів з метою проведення пропагандистських акцій на території Європи та Америки з нагоди "Дня перемоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
У Празі ворог готує мітинг "За востановление отношений с Россией" та акцію "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Заходи заплановані з 7 по 8 травня, а організатором є антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR".
Під час заходу представники організації ходитимуть вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Зокрема заходи у країні, спрямованих на глорифікацію "Красной армии" запланували чеські комуністи.
Представники організації "Русский дом в Болгарии" 9 травня планують провести пропагандистську акцію "Георгиевская ленточка".
На 6 травня у Брюсселі "Русский дом" планує засісти за круглим столом, щоб обговорити боротьбу проти "коричневой чумы ХХ века".
У Лондоні ворог планує театралізоване відтворення подій 1945 року.
У Польщі "Русский дом" готує акцію "Стена памяти".
Російське посольство організовує покладання квітів "неизвестному солдату", щоб використати захід для пропагандистських промов. Зокрема у Румунії ворог намагається залучити широку аудиторію, у тому ж числі й дітей, до акції "Укрась свои окна символами победы".
"Русский дом" планує міжнародний форум "Память победителей".
У Торонто й Монреалі, а також інших великих містах Канади російські агенти впливу, що оформлені як громадська організації (ГО) "Бессмертный полк", планують провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом "Россия 1" музичному “бессмертном полку".
Пропагандистські марші "бессмертный полк" заплановані у передмісті:
Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, чому 9 травня не є святом для України й звідки взагалі взявся "День перемоги".
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