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Росія планує призвати 300 тисяч резервістів, - Шойгу

Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Під час часткової мобілізації буде покликано загалом 300 тисяч резервістів", - сказав він, додавши, що терміновики та студенти нібито не підпадуть під мобілізацію.

"У Росії величезний мобілізаційний ресурс, майже 25 млн осіб, частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%", - стверджує глава Міноборони РФ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію . Вона буде частковою.

Що ще сказав російський президент у сьогоднішньому зверненні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяМобілізація в Росії