Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов, - Шойгу

В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов", - сказал он, добавив, что срочники и студенты якобы не подпадут под мобилизацию.

"У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%", - утверждает глава Минобороны РФ.