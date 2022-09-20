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Росія планує перекинути свій полк із Сирії до України, - Генштаб

Фото: Росія планує перекинути свій полк з Сирії до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти ухвалили рішення про перекидання свого парашутно-десантного полку із Сирії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

За даними українського військового командування, росіяни хочуть перекинути своїх солдатів із Сирії через провал прихованої мобілізації.

"Керівництвом російської федерації прийнято рішення про виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшу підготовку до перекидання на територію України", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни відправляють своїх призовників на фронт під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.

Також ми писали, що росіяни можуть посилити примусову "мобілізацію" у тимчасово окупованому Маріуполі на тлі успіху ЗСУ на фронті.

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Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України