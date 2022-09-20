Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину, - Генштаб

Российские оккупанты приняли решение о переброске своего парашютно-десантного полка из Сирии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

"Руководством российской федерации принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их дальнейшей подготовки к переброске на территорию Украины", - отмечают в Генштабе.

По данным украинского военного командования, россияне хотят перебросить своих солдат из Сирии из-за провала скрытой мобилизации.

Напомним, ранее стало известно, что россияне отправляют своих призывников на фронт под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Также мы писали, что россияне могут усилить принудительную "мобилизацию" во временно оккупированном Мариуполе на фоне успеха ВСУ на фронте.

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