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Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину, - Генштаб

Фото: Россия планирует перебросить свой полк из Сирии в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты приняли решение о переброске своего парашютно-десантного полка из Сирии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, россияне хотят перебросить своих солдат из Сирии из-за провала скрытой мобилизации.

"Руководством российской федерации принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их дальнейшей подготовки к переброске на территорию Украины", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что россияне отправляют своих призывников на фронт под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Также мы писали, что россияне могут усилить принудительную "мобилизацию" во временно оккупированном Мариуполе на фоне успеха ВСУ на фронте.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины