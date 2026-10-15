Росія планує за місяць залишити Київ, Харків та Одесу без світла і тепла, - NYT

Видання зазначає, що згідно з перехопленими українськими спецслужбами документами РФ, Москва має намір суттєво обмежити базові комунальні послуги у ключових обласних центрах.

Росія розраховує знищити енергосистему України за допомогою масованих ударів протягом лише одного місяця.

Ворог прагне повністю позбавити водопостачання, електроенергії й опалення три великі міста - Київ, Харків та Одесу.

Як зазначає видання, необхідна кількість засобів ураження приблизно відповідає середній кількості балістичних ракет і дронів, які щомісяця долають українську протиповітряну оборону.

Такі висновки зроблені на основі аналізу даних Повітряних сил України.

Для цього агресор планує задіяти близько 70 балістичних ракет, 720 далекобійних безпілотників та 150 керованих авіабомб.

Атаки будуть спрямовані не лише на ТЕС та ГЕС, а й на розподільчі підстанції біля АЕС та об'єкти водопостачання.

За даними ЗМІ, українські посадовці вже передали ці дані європейським партнерам.

"Наші партнери, як і ми, були вражені його цинізмом, цим холодним, терористичним розрахунком того, як знищити наш енергетичний сектор", - зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль, коментуючи перехоплені плани ворога.

Для пом'якшення наслідків можливих атак українські енергетики місяцями будували захисні споруди навколо критичних об'єктів.

Крім того, проводилися роботи з відновлення пошкодженого обладнання та встановлення газових турбін для децентралізації генерації.

Водночас експерти наголошують, що через тривалі обстріли енергосистема країни залишається дуже вразливою, тому зберегти її цілісність під час масованих атак буде надзвичайно складно.