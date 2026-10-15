Россия планирует за месяц оставить Киев, Харьков и Одессу без света и тепла, - NYT

Издание отмечает, что согласно перехваченным украинскими спецслужбами документам РФ, Москва намерена существенно ограничить базовые коммунальные услуги в ключевых областных центрах.

Россия рассчитывает уничтожить энергосистему Украины посредством массированных ударов в течение всего одного месяца.

Враг стремится полностью лишить водоснабжения, электроэнергии и отопления три больших города - Киев, Харьков и Одессу.

Как отмечает издание, необходимое количество средств поражения примерно соответствует среднему количеству баллистических ракет и дронов, ежемесячно преодолевающих украинскую противовоздушную оборону.

Такие выводы сделаны на основе анализа данных воздушных сил Украины.

Для этого агрессор планирует задействовать около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных беспилотников и 150 управляемых авиабомб.

Атаки будут направлены не только на ТЭС и ГЭС, но и распределительные подстанции возле АЭС и объекты водоснабжения.

По данным СМИ, украинские чиновники уже передали эти данные европейским партнерам.

"Наши партнеры, как и мы, были поражены его цинизмом, этим холодным, террористическим расчетом, как уничтожить наш энергетический сектор", - отметил министр энергетики Украины Денис Шмигаль, комментируя перехваченные планы врага.

Для смягчения последствий возможных атак, украинские энергетики месяцами строили защитные сооружения вокруг критических объектов.

Кроме того, проводились работы по восстановлению поврежденного оборудования и установке газовых турбин для децентрализации генерации.

В то же время эксперты отмечают, что из-за длительных обстрелов энергосистема страны остается очень уязвимой, поэтому сохранить ее целостность во время массированных атак будет очень сложно.