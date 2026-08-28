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Росія планує масштабувати виробництво балістики, - Зеленський

15:18 28.08.2026 Пт
1 хв
Президент заявив, що плани агресора не можуть бути виконані без іноземних компонентів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Україна протидіятиме планам Кремля.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що постачання компонентів, обладнання та верстатів, які країна-агресорка використовує для виробництва ракет, має бути повністю заблоковане.

"І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти почали бити по Києву оновленою балістикою під умовною назвою "Іскандер-1000". За рахунок збільшеного двигуна і збільшеної пускової установки ракета здатна уражати цілі на більшій відстані.

Зазначимо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв про дефіцит ракет ППО не лише до систем Patriot, а й до наземних та авіаційних платформ.

За його словами, тема посилення захисту українського неба на осінньо-зимовий період лунала в кожній розмові Зеленського з лідерами країн Європи.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакети