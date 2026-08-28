Россия планирует масштабировать производство баллистики, - Зеленский

Россия планирует масштабировать производство баллистических ракет. Украина будет противодействовать планам Кремля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"У нас есть сейчас и обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство. Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что поставки компонентов, оборудования и станков, которые страна-агрессор использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы.
"И это ответственность, в том числе и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы", - заявил Зеленский.
Напомним, российские оккупанты начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000". За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.
Отметим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot, но и к наземным и авиационным платформам.
По его словам, тема усиления защиты украинского неба на осенне-зимний период звучала в каждом разговоре Зеленского с лидерами Европы.