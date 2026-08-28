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Россия планирует масштабировать производство баллистики, - Зеленский

15:18 28.08.2026 Пт
1 мин
Президент заявил, что планы агрессора не могут быть выполнены без иностранных компонентов
aimg Валерий Ульяненко
Россия планирует масштабировать производство баллистики, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Россия планирует масштабировать производство баллистических ракет. Украина будет противодействовать планам Кремля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть сейчас и обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство. Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что поставки компонентов, оборудования и станков, которые страна-агрессор использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы.

"И это ответственность, в том числе и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы", - заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000". За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.

Отметим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot, но и к наземным и авиационным платформам.

По его словам, тема усиления защиты украинского неба на осенне-зимний период звучала в каждом разговоре Зеленского с лидерами Европы.

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