Россия планирует масштабировать производство баллистики, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть сейчас и обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство. Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что поставки компонентов, оборудования и станков, которые страна-агрессор использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы.

"И это ответственность, в том числе и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы", - заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000". За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.