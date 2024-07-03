Росія після Куби направила військові кораблі до Венесуели

Військові кораблі РФ на Кубі

Нагадаємо, 12 червня на Кубу прибули російські військові кораблі. Вони зайшли у порт Гавани.

Це викликало справжнє напруження в регіоні. На Кубу наступного дня прибув підводний човен США.

Також до порту Гавани прибув канадський патрульний корабель. Як повідомляє Reuters, що корабель повинен був стежити за військовими кораблями Росії, але влада Канади стверджувала, що це не пов'язане з присутністю російських кораблів.

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