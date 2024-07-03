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Росія після Куби направила військові кораблі до Венесуели

Фото: російські кораблі прибули до Венесуели (t.me/rian_ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після Куби направила свої військові кораблі до Венесуели. Вони вже зайшли в венесуельський порт Ла-Гуайра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як  зазначають росіяни, до Венесуели нібито прибули чотири кораблі Північного флоту РФ. Йдеться про атомний підводний човен "Казань", фрегат "Адмірал Горшков", танкер-постачальник "Академік Пашин" та рятувальний буксир ВМФ "Микола Чикер".

Міністерство оборони РФ стверджує, що мета прибуття кораблів - показати "підтримку і забезпечити присутність ВМС в оперативно важливих районах" Атлантичного океану.

Додамо, що фрегат "Адмірал Горшков" є одним з найсучасніших військових кораблів Росії. Як зазначають самі росіяни, він нібито здатний нести гіперзвукові ракети.

 

Військові кораблі РФ на Кубі

Нагадаємо, 12 червня на Кубу прибули російські військові кораблі. Вони зайшли у порт Гавани.

Це викликало справжнє напруження в регіоні. На Кубу наступного дня прибув підводний човен США.

Також до порту Гавани прибув канадський патрульний корабель. Як повідомляє Reuters, що корабель повинен був стежити за військовими кораблями Росії, але влада Канади стверджувала, що це не пов'язане з присутністю російських кораблів.

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