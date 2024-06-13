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США направили підводний човен на Кубу після того, як кораблі РФ припливли до острова

Куба, Четвер 13 червня 2024 21:12
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США направили підводний човен на Кубу після того, як кораблі РФ припливли до острова Ілюстративне фото: підводний човен США прибув на Кубу (flickr by U.S. Naval Support Activity Souda Bay Official)
Автор: Іван Носальський

Підводний човен США USS Helena сьогодні, 13 червня, прибув на Кубу. Наразі на острові знаходяться російські військові кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування Збройних сил США у Twitter.

"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо на Кубі в рамках звичайного візиту до порту, проходячи через географічну зону відповідальності Південного командування США", - розповіли військові.

Вони уточнили, що підводний човен виконує місію з глобальної морської безпеки та національної оборони. При цьому маршрут судна заплановано заздалегідь.

Кораблі РФ на Кубі

Нагадаємо, вчора, 12 червня, на Кубу прибули три військові кораблі і підводний човен "Казань", який може нести ядерну зброю. Вони знаходяться в порту Гавани.

Очікується, що з одного з російських кораблів зроблять залп, щоб привітати комуністичну владу Куби.

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