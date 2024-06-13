США направили підводний човен на Кубу після того, як кораблі РФ припливли до острова

Підводний човен США USS Helena сьогодні, 13 червня, прибув на Кубу. Наразі на острові знаходяться російські військові кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування Збройних сил США у Twitter .

Вони уточнили, що підводний човен виконує місію з глобальної морської безпеки та національної оборони. При цьому маршрут судна заплановано заздалегідь.

"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо на Кубі в рамках звичайного візиту до порту, проходячи через географічну зону відповідальності Південного командування США", - розповіли військові.

Кораблі РФ на Кубі

Нагадаємо, вчора, 12 червня, на Кубу прибули три військові кораблі і підводний човен "Казань", який може нести ядерну зброю. Вони знаходяться в порту Гавани.

Очікується, що з одного з російських кораблів зроблять залп, щоб привітати комуністичну владу Куби.

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