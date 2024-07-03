Россия после Кубы направила военные корабли в Венесуэлу

Военные корабли РФ на Кубе

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли российские военные корабли. Они вошли в порт Гаваны.

Это вызвало настоящее напряжение в регионе. На Кубу на следующий день прибыла подлодка США.

Также в порт Гаваны прибыл канадский патрульный корабль. Как сообщает Reuters, корабль должен был следить за военными кораблями России, но власти Канады утверждали, что это не связано с присутствием российских кораблей.

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