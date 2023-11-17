Росія пішла ва-банк, США та партнери розуміють наслідки, - Подоляк

Про це заявив Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Радник керівника Офісу Президента заявив, що Росія веде війну на винищення. Якщо цю війну буде неправильно завершено, наслідки будуть катастрофічними.

"Безумовно, Росія втрачатиме суб'єктність, і вона й надалі вбиватиме, тому що вона пішла ва-банк. Ми з вами усвідомлюємо цього і не тільки ми. Це дуже добре, що і в США, і в європейських країнах розуміють природу сучасної Росії , природу війни як такої, наслідки, якщо цю війну буде неправильно фіналізовано. Розуміють - і це дуже добре", - зазначив Подоляк.

Подоляк сказав, що країни, які надають Україні зброю, інвестують у майбутнє всього світу.

"Тобто вони інвестують не в зброю для України, вони інвестують у те, що Україна сьогодні прибере із глобального простору найбільшого донатора нестабільності - Російську Федерацію. Безмовно, сьогодні ти платиш за своє майбутнє, це я вже не про Україну, а про ці країни Це менша ціна, ніж якщо РФ продовжуватиме домінувати і фінансувати ті чи інші прояви агресії. на різних континентах, на різних територіях", – додав радник керівника ВП.

Допомога міжнародних партнерів Україні

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Рустам Умеров обговорив зі своїм італійським колегою військову допомогу та спільне виробництво озброєння.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США продовжать допомагати Україні, оскільки перемога диктатора Путіна стане трагедією для всього світу.