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Окупанти заявили про черговий обмін полоненими

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Четвер 01 грудня 2022 13:37
Окупанти заявили про черговий обмін полоненими Фото: окупанти заявили про черговий обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилін заявив, що 1 грудня відбувається черговий обмін полоненими. Росія повертає 50 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пушиліна в Telegram. .

"Сьогодні проходить черговий обмін з Києвом. Додому повертаємо 50 російських військовослужбовців. Стільки ж весушників віддаємо Україні", - написав ватажок "ДНР".

Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію поки не коментувала, тому невідомо скільки бійців ЗСУ повертаються додому.

Нагадаємо,останній обмін полоненими відбувся 28 листопада. Тоді окупанти заявили про звільнення 23 людей.

При цьому 26 листопадаУкраїні вдалося повернути додому 9 захисників та 3 цивільних.

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