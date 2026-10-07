Росія підняла в повітря шість Ту-95: коли ракети можуть долетіти до України

Близько 03:00 7 жовтня Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленегорськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зліт бортів зафіксували близько 03:00. Ракети, якщо їх запустять, з'являться в небі України не раніше ніж о 06:00.

У Повітряних силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.