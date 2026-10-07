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Росія підняла в повітря шість Ту-95: коли ракети можуть долетіти до України

03:59 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія підняла в повітря шість Ту-95: коли ракети можуть долетіти до України Фото: бомбардувальники Ту-95 (Getty Images)
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Близько 03:00 7 жовтня Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленегорськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зліт бортів зафіксували близько 03:00. Ракети, якщо їх запустять, з'являться в небі України не раніше ніж о 06:00.

У Повітряних силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки, і закликав одразу спускатися в укриття під час тривог. Того ж вечора росіяни підняли в повітря три Ту-160 в Іркутській області.

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