Россия подняла в воздух шесть Ту-95: когда ракеты могут долететь до Украины
03:59 07.10.2026 Ср
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Фото: бомбардировщики Ту-95 (Getty Images)
Около 03:00 7 октября Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленегорск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Взлет бортов зафиксировали около 03:00. Ракеты, если их запустят, появятся в небе Украины не раньше 06:00.
В воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, и призвал сразу спускаться в укрытие во время тревог. В тот же вечер россияне подняли в воздух три Ту-160 в Иркутской области.