Россия подняла в воздух шесть Ту-95: когда ракеты могут долететь до Украины

Около 03:00 7 октября Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленегорск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Взлет бортов зафиксировали около 03:00. Ракеты, если их запустят, появятся в небе Украины не раньше 06:00.

В воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.