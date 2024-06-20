Росія змінила тактику ракетних обстрілів, побоюючись прибуття F-16, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом червня 2024 року російські ВПС продовжували чинити тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по більш глибоко розташованій інфраструктурі та військовим об'єктам.

Однак у період з 12 по 18 червня російська дальня авіація переключила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські авіабази, що майже напевно викликано успіхами української ППО, але також, ймовірно, наголошує на занепокоєнні Росії з приводу майбутнього застосування винищувачів F-16.

Атаки України

За даними британської розвідки, серія скоординованих українських атак по об'єктах у Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 та С-400. Ці успіхи наголошують на спробі Росії захистити свої активи в Криму, незважаючи на значні економічні витрати на протиповітряну оборону.

"Хоча цілком імовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, виснаження, що продовжується, швидше за все, змусить Росію залучати обладнання з інших районів, як вона робила раніше, якщо вона бажає зберегти щільність прикриття ППО. В якості альтернативи Росія може бути змушена прийняти скорочення боєздатності, що надає її сили в Криму підвищеному ризику", - йдеться у повідомленні.

Подальші успішні атаки України на російські аеродроми, такі як Моздок, Актюбінськ, а останнім часом і Морозовськ, ймовірно, змусили Росію продовжувати політику розосередження авіабазування далі від лінії фронту.

"Це майже напевно призведе до збільшення виснаження літака та екіпажу зі збільшенням часу вильоту. Можливо, саме з цим пов'язана випадкова втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 у Північній Осетії на півдні Росії 12 червня", - зазначають у Міноборони Британії.